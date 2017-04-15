В Одессе требуют уволить полицейских, которые задерживали активистов 10 апреля (видео)

Активисты патриотических организаций устроили пикет под стенами областного управления внутренних дел в Одессе с требованием увоить полицейских, которые задерживали людей во время акции 10 апреля - в День освобождения Одессы от немецко-румынских оккупантов.

Об этом говорится в сюжете «5 канала».

Тогда из-за столкновения проукраинских активистов со сторонниками пророссийских взглядов полиция задержала 16 участников с обеих сторон. Но, по мнению митингующих, правоохранители превысили полномочия, когда применили силу и при этом проигнорировали сепаратистские лозунги, которые раздавались из другого лагеря.

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В руководстве полиции пообещали создать специальную комиссию с участием пикетчиков, которая проверит работу правоохранителей. Говорят, если вина правоохранителей будет доказана, их ждет увольнение.

"Единственное, что мы сегодня достигли, фактически это создание комиссии из представителей общественности и представителей полиции, которая будет следить, чтобы за эти девять дней, которые остались, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", - отметил участник пикета Виталий Устименко.

"Есть дисциплинарный устав органов Национальной полиции покоторому мы проводим служебную проверку. По отношению к каждому руководителю, который там был. Ему дают принципиальную оценку", - рассказал начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля у памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко в Одессе произошли драки между проукраинскими активистами и "куликовцами". Полиция задержала около 15 активистов. Также задержали одного человека от "куликовцев".