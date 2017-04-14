Россия хочет создать негативную информационную атмосферу вокруг Евровидения - НОТУ

19:24, 14 апреля 2017
Общество
1944

Именно так в телерадиокомпании расценили отказ России от трансляции Евровидения.

Иллюстрация / REUTERS

Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор конкурса «Евровидение-2017» заявляет, что в сотрудничестве с Европейским союзом вещания (EBU) продолжает подготовку мероприятия, а позицию России в выборе участницы расценивает как желание создать негативную информационную атмосферу вокруг конкурса. Об этом сообщает UA:ПЕРВЫЙ.

«Отказ Первого канала (Россия) от трансляции Евровидения доказывает, что несмотря на задекларированное уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми среди которых является взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны с самого начала было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса», – говорится в заявлении НОТУ.

Читайте такжеРоссия не будет участвовать в "Евровидении"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины также напомнила, что официально уведомила Европейский вещательный союз о запрете Службой безопасности Украины въезда на территорию Украины участницы от Российской Федерации Юлии Самойловой.

«Уважая желание ЕВС обеспечить участие в конкурсе представителей 43-х стран, поддерживая традиционный дух Евровидения, украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако, российская сторона оставила свое решение неизменным», – добавили в НОТУ.

Как сообщал УНИАН, 22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре угрожала Украине санкциями за запрет Самойловой принимать участие в нынешнем Евровидении в Киеве. 23 февраля 2017 года Делтенре подала в отставку с должности директора Европейского вещательного союза, и фактически ее полномочия прекратятся летом, сразу после Евровидения.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя запрет на въезд Самойловой, заявил, что Россия сознательно шла на провокацию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Россия#Евровидение#провокация#Самойлова