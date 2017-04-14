Россия хочет создать негативную информационную атмосферу вокруг Евровидения - НОТУ

Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор конкурса «Евровидение-2017» заявляет, что в сотрудничестве с Европейским союзом вещания (EBU) продолжает подготовку мероприятия, а позицию России в выборе участницы расценивает как желание создать негативную информационную атмосферу вокруг конкурса. Об этом сообщает UA:ПЕРВЫЙ.

«Отказ Первого канала (Россия) от трансляции Евровидения доказывает, что несмотря на задекларированное уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми среди которых является взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны с самого начала было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса», – говорится в заявлении НОТУ.

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины также напомнила, что официально уведомила Европейский вещательный союз о запрете Службой безопасности Украины въезда на территорию Украины участницы от Российской Федерации Юлии Самойловой.

«Уважая желание ЕВС обеспечить участие в конкурсе представителей 43-х стран, поддерживая традиционный дух Евровидения, украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако, российская сторона оставила свое решение неизменным», – добавили в НОТУ.

Как сообщал УНИАН, 22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре угрожала Украине санкциями за запрет Самойловой принимать участие в нынешнем Евровидении в Киеве. 23 февраля 2017 года Делтенре подала в отставку с должности директора Европейского вещательного союза, и фактически ее полномочия прекратятся летом, сразу после Евровидения.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя запрет на въезд Самойловой, заявил, что Россия сознательно шла на провокацию.