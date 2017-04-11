Евровидение-2017: Кириленко прокомментировал возможные санкции против Украины из-за Самойловой

Если после Евровидения-2017 возникнет вопрос санкций против Украины в связи с неучастием российской конкурсантки Юлии Самойловой, Киев дополнительно разъяснит ситуацию Европейскому вещательному союзу.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Читайте такжеРоссия может принять участие в Евровидении-2017 - Кириленко (видео)

"Считаю, что наша позиция будет воспринята членами ЕВС. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких. Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение ЕВС, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования", – отметил Кириленко.

По его словам, вряд и все в ЕВС являются "большими друзьями Кремля".

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Министерство иностранных дел отреагирует на заявления генерального директора Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре, которая угрожала Украине санкциями за введение запрета на въезд российской участницы песенного конкурса Евровидение-2017 Юлии Самойловой.

22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте в оккупированном Россией Крыму.