Российский "Первый канал" отказался транслировать Евровидение из-за Самойловой

Российский Первый канал не будет транслировать "Евровидение-2017". Об этом со ссылкой на пресс-службу канала пишет ТАСС.

В пресс-службе телеканала также сообщили, что вариант замены на конкурсе Юлии Самойловой не рассматривается.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Министерство иностранных дел отреагирует на заявления генерального директора Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре, которая угрожала Украине санкциями за введение запрета на въезд российской участницы песенного конкурса Евровидение-2017 Юлии Самойловой.

22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте в оккупированном Россией Крыму.