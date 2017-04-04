Порошенко о запрете Самойловой на въезд в Украину: России нужно было не участие в Евровидении, а провокация

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя запрет на въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, которую РФ решила отправить на песенный конкурс "Евровидение" в Киев, заявил, что Россия сознательно шла на провокацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом сегодня в Риге.

«Украина абсолютно четко и последовательно стоит на позициях о непризнании незаконной аннексии Крыма, посещение Крыма Украина допускает лишь через административную границу с Херсонской областью, другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции. Это совершенно четко известно российской стороне и требования едины для всех», - заявил он.

«Российская сторона знала об этом, и сознательно приняла решение, рассчитывая на провокацию. Украинская власть не пошла на эту провокацию, она действует последовательно по отношению ко всем, кто нарушает украинское законодательство, поэтому соответствующие органы не дали разрешения на пересечение украинской границы (Самойловой – УНИАН)», - добавил президент.

По его словам, было предложено несколько вариантов решения этих вопросов. «Как известно, России не нужно было участие в Евровидении, ей нужна была провокация», - заявил Порошенко.

«Благодаря действиям украинской власти этой провокации удалось избежать», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре угрожала Украине санкциями из-за запрета Самойловой принимать участие в нынешнем «Евровидении» в Киеве. 23 февраля 2017 года Делтенре подала в отставку с должности директора Европейского вещательного союза, и фактически ее полномочия прекратятся летом, сразу после «Евровидения».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что Министерство иностранных дел отреагирует на заявления Делтенре.