Самойлова прокомментировала решение организаторов Евровидения по ее участию в конкурсе

Представительница России Юлия Самойлова думала, что ее пустят на Евровидение-2017.

"Конечно, я расстроилась потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло", — сказала Самойлова РИА Новости.

Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что Евровидение еще будет в ее жизни.

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Европейский вещательный союз ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить Самойлову в страну. ЕВС предлагал России транслировать выступление певицы через спутник, либо сменить конкурсанта.

Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте в оккупированном Россией Крыму.