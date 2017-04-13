"Маленький путешественник": 5-летний мальчик сбежал из дома и преодолел почти 150 километров в одиночку
20:05, 13 апреля 2017Общество
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Мальчик тайком от родителей хотел поехать в город и посмотреть в магазине на мобильный телефон.
скриншот / ТСН
И пока родители и полиция на Сумщине его искали, беглец на разных маршрутках заехал аж на Черниговщину.
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Путешествие мальчику наскучило, и он начал бегать по автобусу. Только тогда на него обратили внимание водитель и пассажиры, и сообщили в полицию.
Мальчик тайком от родителей хотел поехать в город и посмотреть в магазине на мобильный телефон.
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