"Маленький путешественник": 5-летний мальчик сбежал из дома и преодолел почти 150 километров в одиночку

20:05, 13 апреля 2017
Общество
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Мальчик тайком от родителей хотел поехать в город и посмотреть в магазине на мобильный телефон.

5-летний мальчик сбежал из дома и преодолел почти 150 километров в одиночку /

И пока родители и полиция на Сумщине его искали, беглец на разных маршрутках заехал аж на Черниговщину.

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Путешествие мальчику наскучило, и он начал бегать по автобусу. Только тогда на него обратили внимание водитель и пассажиры, и сообщили в полицию.

Мальчик тайком от родителей хотел поехать в город и посмотреть в магазине на мобильный телефон.

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