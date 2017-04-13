Украина оказалась на втором месте в рейтинге любви к котам

Украина заняла второе место в рейтинге любви к котам.

Об этом свидетельствуют данные социологической компании Dalia Research, которая провела исследование, опросив людей во всем мире, держат ли они дома кошек.

Наша страна оказалась на втором месте по количеству положительных ответов – почти каждый второй украинец (49%) ответил, что держит дома кота, из них 8% имеет двух котов, а 6% – трех.

Результаты исследования базируются на ответах 43,034 людей из 52 стран мира. Соцопрос проводился в феврале 2017 года.

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Больше владельцев котов только в России, где показатель достиг 59%. На последнем месте оказалась Южная Корея, где только 9% людей имеют дома котов.

Интересно, что в Малайзии люди более склонны иметь 3 или больше кошек, таких насчитывается 17 %. У них также есть город Кучинг, название которого посвящено кошкам («Кошачий город»).