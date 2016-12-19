В Киеве прошла международная выставка кошек (фото)
13:10, 19 декабря 2016Общество
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В Украинском доме в Киеве 17 и 18 декабря прошла международная "выставка-бал" кошек.
Породистые коты продемонстрировали свою красоту / Фото УНИАН
Победители конкурса получили звание "короля и королевы бала". На победу претендовали более 150 представителей различных пород.
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Организатором выступил Фелинологический Альянс Украины по лицензии Всемирной Федерации Кошек WCF.
Как сообщал УНИАН, в сентябре кот во главе стада ягнят стал звездой интернета.
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