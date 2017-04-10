Еще двум "активистам" массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года сообщили о подозрении - прокуратура

Прокурор Одесской области Олег Жученко заявляет, что сообщено о подозрении еще двум активным участникам массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, приведших к гибели 48 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Установлены два активных участника этих действий. Им заочно сообщено о подозрении по ст. 294 УК Украины - организация и участие в массовых беспорядках. Мы установили, где они находятся. Один - на территории так называемой «ДНР». Он является одним из активных боевиков», - пояснил прокурор.

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Второй подозреваемый, по его словам, находится в Российской Федерации и там активно сотрудничает со СМИ, которым заявляет, что гордится «содеянным в Одессе в 2014 году».

Жученко уточнил, что оба подозреваемых являются участниками событий 2014-го в центре города - на Греческой площади.

«Они использовали, в том числе, огнестрельное оружие. То есть, это - активные участники событий», - подчеркнул руководитель областной прокуратуры.

Он добавил, что также установлен еще один фигурант майских событий, который был в розыске с 2014 года. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где было застрелено несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в которой также погибли люди.

Сегодня в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, которые имели место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро находятся под стражей (в том числе и двое россиян), у остальных – другие меры.