Эксперт утверждает, что Черновецкий подменил тарифы на ЖКХ

Новые жилищно-коммунальные тарифы в Киеве являются нецелесообразными, экономически необоснованными и введены незаконно, считает директор Центра «Институт города» Александр СЕРГИЕНКО.

В переданном УНИАН комментарии он отмечает, что «есть чисто формальные признаки, по которым распоряжения Киевской городской государственной администрации являются незаконными, – они не согласованы в Антимонопольном комитете Украины и не зарегистрированы в Киевском городском управлении юстиции”, – объясняет эксперт. Кроме того, отмечает А.СЕРГИЕНКО, “для малообеспеченных слоев населения сохранен старый уровень тарифов, а для всех остальных – установлен новый, что явно противоречит конституционным положениям о равенстве прав граждан».

В соответствии с действующим законодательством социальная защита малообеспеченных семей осуществляется через предоставление жилищных субсидий. С другой стороны, перечень категорий таких семей распоряжением не установлен, что дает КГГА большое пространство для манипуляций.

Эксперт напоминает, что 30 января на сайте газеты «Хрещатик» обнародованы повышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. Стоимость отопления возрастает в 1,5 раза, водоснабжение – в 1,8, водоотвод – в 2,5 раза. Стоимость услуг содержания домов и придомовых территорий также возрастает, но отдельно для каждого дома. Это только первый этап повышения тарифов до экономически обоснованного уровня, следующий должен произойти 1 апреля с.г.

«Никаких расчетов так называемого «экономически обоснованного» уровня горгосадминистрация не дает, более того, опубликованные 15 января с.г. на сайте КГГА проекты этих распоряжений показывали совсем другие размеры. Стоимость отопления должна была возрасти только на 30%, водоснабжение – на 60%, водоотвод – в 2 раза, – напоминает А.СЕРГИЕНКО. – Предложения по поводу этих проектов КГГА обещала принимать до... 14 февраля, вместо этого подменила цифры и преждевременно ввела в действие другие тарифы».

В соответствии с действующим законодательством проект регуляторного акта, который имеет важное социальное значение, должен быть опубликован за месяц до его утверждения, и любые изменения требуют отдельного рассмотрения, отмечает директор “Института города”.

«Однако главный вопрос – сможет ли население оплачивать такие высокие тарифы? Именно поэтому Закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает возможность их установления ниже себестоимости – с покрытием разницы за счет бюджета. Очевидно, что в бюджете, недовыполненном на 5 млрд. грн.., средств нет, а подумал ли ЧЕРНОВЕЦКИЙ, есть ли они у людей? – спрашивает эксперт. – Ведь все доплаты и премии учителям, врачам, социальным работникам и другим бюджетникам – отменены».

По мнению А.СЕРГИЕНКО жилищно-коммунальные тарифы должны быть компромиссом между экономическими требованиями производства услуг и возможностью людей платить за них, поскольку люди делают это добровольно, а заставить их платить – невозможно.