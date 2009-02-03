МВД напоминает, что на 02 звонить уже поздно

С третьего февраля этого года будет введена новая – трехзначная нумерация экстренных и справочно-информационных служб местного, междугородного и общенационального уровней на телефонной сети связи общего пользования.

При наборе номеров специальных служб (скорая помощь, милиция и др.) со стационарных телефонов и таксофонов вводится трехзначная нумерация: «101» вместо «01», «102» вместо «02», «103» вместо «03» и тому подобное, напоминает Департамент связей с общественностью МВД Украины.

Порядок набора номеров спецслужб с мобильных телефонов всех операторов будет таким же.

Двузначные номера «02» и другие будут работать в режиме автоответчиков, отметили в ДСО.

Как сообщал УНИАН, на протяжении двух недель, с 3 по 18 февраля 2009 года, в Украине будут изменены сокращенные номера экстренных, аварийных и справочно-информационных служб.

Переход на новую систему телефонной нумерации вызван необходимостью согласования ее с европейскими стандартами, поскольку Украина входит в перечень стран, которые имеют нестандартную систему нумерации. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и связи – председатель Госсвязи Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.