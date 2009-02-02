Банк продает остров на Адриатике

Крупнейший частный банк Черногории "Первый банк", мажоритарным акционером которого является брат нынешнего премьер-министра Мило Джукановича Ацо Джуканович, выставил на продажу 3,7 гектара острова Светы Никола в районе Будвы по цене 28 миллионов евро, сообщили в понедельник черногорские СМИ.

Владельцем этой части острова является скандально известный сербский бизнесмен Станко Суботич. По данным СМИ, он заложил землю в качестве обеспечения кредита, который не смог вернуть. Другая, незначительная и малопривлекательная для туристической индустрии часть острова принадлежит нескольким черногорским семьям.

Часть острова Светы Никола Суботич купил в 2007 году за 24 миллиона евро. Тогда он заявил о намерении крупномасштабных инвестиций, готовности строить на острове отели, виллы и порт, а затем возможной перепродаже недвижимости.

Однако этим планам не суждено было сбыться - Сербия объявила предпринимателя в международный розыск по подозрению в контрабанде сигарет в Сербии и Черногории с 1999 по 2002 годы. Он был задержан в Москве в апреле 2008 года, но не был экстрадирован в Белград. По делу о контрабанде табачных изделий проходил и сам Мило Джуканович, в отношении которого вела расследование итальянская прокуратура, напоминает РИА “Новости”.