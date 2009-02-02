Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве

В январе т. г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 8,12% (49 долл.) - до 557 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании "SV Development", за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 42 долл. - до 540 долл., 2-комнатных – на 67 долл. – до 779 долл., 3-комнатных – на 75 долл. – до 950 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 38 долл. – до 432 долл., 2-комнатных – снизилась на 68 долл. – до 790 долл., 3-комнатных – снизилась на 72 долл. – до 918 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 52 долл. – до 361 долл., 2-комнатных – на 58 долл. – до 465 долл., 3-комнатных – на 70 долл. – до 684 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 31 долл. - до 391 долл., 2-комнатных – снизилась на 41 долл. – до 488 долл., 3-комнатных – снизилась на 44 долл. – до 640 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 40 долл. – до 360 долл., 2-комнатных – снизилась на 59 долл. – до 443 долл., 3-комнатных – снизилась на 50 долл. – до 558 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 38 долл. – до 364 долл., 2-комнатных – снизилась на 49 долл. – до 462 долл., 3-комнатных – снизилась на 59 долл. – до 550 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 33 долл. – до 397 долл., 2-комнатных – снизилась на 34 долл. – до 483 долл., 3-комнатных – снизилась на 43 долл. – до 566 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 33 долл. – до 397 долл., 2-комнатных – снизилась на 35 долл. – до 465 долл., 3-комнатных – снизилась на 38 долл. – до 571 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 40 долл. – до 391 долл., 2-комнатных – снизилась на 30 долл. – до 483 долл., 3-комнатных – снизилась на 37 долл. – до 571 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 35 долл. – до 377 долл., 2-комнатных – на 51 долл. – до 457 долл., 3-комнатных – снизилась на 45 долл. – до 555 долл.

Объем предложения от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в 10 районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 13%, Печерском – 12%, Дарницком – 13%, Оболонском – 12%, Днепровском – 7%, Соломенском – 12%, Голосеевском – 6%, Святошинском – 8%, Деснянском – 7%, Подольском – 10%.

Как сообщал УНИАН, за 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79% (368 долл.) - до 607 долл. за квартиру в месяц.

Компания SV Development с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.