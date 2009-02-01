Меджлис просит ПАСЕ о посредничестве в земельном конфликте

Председатель крымско-татарского Меджлиса, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ пригласил представителей Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Крым для ознакомления с конфликтной ситуацией на улице Балаклавской в Симферополе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Меджлиса.

По словам первого заместителя главы Меджлиса Рефата ЧУБАРОВА, М.ДЖЕМИЛЕВ, участвующий в работе сессии ПАСЕ в Страсбурге, распространил среди парламентариев Совета Европы текст обращения президиума Меджлиса «В связи с готовящейся специальной вооруженной операцией по сносу поселка крымских татар Янъы Къырым» и провел «соответствующие консультации о посещении Крыма депутатами ПАСЕ с целью изучения ситуации на месте».

Р.ЧУБАРОВ также заявил, что озабоченность ситуацией вокруг строений крымских татар по ул. Балаклавской в Крыму разделяют многие, в том числе - руководители автономии. «Мы надеемся, что их участие в переговорном процессе также будет содействовать бесконфликтному разрешению данной ситуации», - отметил, в частности, первый заместитель председателя Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, конфликт возник вокруг 8 га земли по улице Балаклавской в Симферополе. Власти города отдали землю частной фирме под застройку многоэтажек, однако территорию в 2006 году захватили участники так называемых «полян протеста» из числа крымских татар. Они заявили, что земля была передана фирме незаконно. Представители фирмы это опровергают. 80 семей крымских татар начали самостоятельно обустраиваться на участке – строят жилье и возвели мечеть, все это они назвали поселком Янъы Къырым («Новый Крым»). Меджлис заявляет о готовящейся «вооруженной спецоперации» по сносу строений крымских татар. Милиция Крыма уверяет, что о спецоперации речь не идет, а предполагается снос самостроев по решениям суда, которые нужно выполнять. Министерство юстиции Украины подчеркнуло, что по закону в случае невыполнения решений судов в добровольном порядке они подлежат принудительному выполнению. Этим занимается Госисполнительная служба, входящая в систему органов Минюста. Госисполнители при необходимости привлекают работников органов внутренних дел в порядке, установленном законодательством.

Справка. В января и ноябре 2007 года на улице Балаклавской произошли столкновения из-за земли между участниками «полян протеста» и представителями фирмы-застройщика.

По официальным данным, площадь самозахватов в Крыму составляет 1300 гектаров.