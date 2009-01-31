В Минобороны говорят, что перевооружение армии заблокировано

Перевооружение украинской армии в 2009 году практически заблокировано.

Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии» заявил директор Департамента разработок и закупок вооружений Министерства обороны Украины Владимир ГРЕК.

По его словам, в 2009 году на разработку и покупку вооружения министерство предполагало получить 3 млрд. 155 млн. грн. Из них 844 млн. грн. предполагалось направить на разработку и 2 млрд. 310 млн. грн. - на закупку вооружения.

Реально же в бюджете предусмотрели всего 1 млрд. 462 млн. грн. Из них на разработку - 241 млн. грн., на закупку - 1 млрд. 220 млн. грн.

Однако, как уточнил В.ГРЕК, дальше в бюджете содержится «маленькая оговорка, которая вообще блокирует весь процесс разработки и закупок вооружения Министерством обороны. Всего по общему фонду на следующий год выделяется 164 млн. грн. Из них на разработку - 39 млн. и на закупку - 125 млн».

В то же время, объяснил далее В.ГРЕК, только на продолжение работ по проекту корвета нужно 180 млн. грн. За упомянутые 125 млн. грн. на закупку вооружений армия может получить только четыре танка «Оплот».

«Я с ужасом думаю, что не дай Бог вернуться в 2000-2002 годы, когда предприятия страны массово подавали в суд на Минобороны за несвоевременную оплату выполненных работ. Более 100 млн. грн. из-за бездарности чиновников Министерства финансов государство теряло только на судах, на уплате штрафных санкций», - подчеркнул директор Департамента разработок и закупок вооружений Минобороны, комментируя сложившуюся ситуацию.

К тому же, объяснил «Комментариям» В.ГРЕК, в конце 2008 года со статьи разработки вооружений было снято 97 млн. грн., а со статьи закупок вооружений - 134 млн. грн. А постановление Кабмина №1036 от 26 ноября 2008, по его словам, сделало невозможным даже использование имеющихся средств.

«Этим постановлением приостановлена предоплата. Нам рекомендовано работать с госпредприятиями без их финансирования. Но возможно ли сделать корвет или танк без денег?», - сказал В.ГРЕК.

Что же касается 4 млрд. грн, предусмотренных на развитие ОПК и разработку и закупку вооружений для Минобороны в Стабилизационном фонде, то, по словам В.ГРЕКА, Министерство финансов пока не разъяснило механизм использования этих средств.