В Днепропетровской области полицию перевели в усиленный режим работы

18:56, 04 апреля 2017
Общество
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Граждан просят сообщать о подозрительных предметах правоохраниетлей.

В регионе увеличили количество патрулей / фото УНИАН

В Днепропетровской области полицию перевели в усиленный режим несения службы. Об этом сообщил начальник управления превентивной деятельности областного управления Нацполіції Максим Очеретяный.

В регионе также увеличили количество патрулей.

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"С целью предотвращения совершения преступлений в местах массового скопления людей и на объектах критической инфраструктуры полиция Днепропетровской области переведена на усиленный вариант несения службы. Увеличено количество патрулей, особенно в районах железнодорожного и автовокзала. В состав нарядов, которые будут нести службу, привлечены кинологи и взрывотехники", - сообщил он.

Полиция обращается к гражданам с просьбой в случае обнаружения подозрительных предметов, оставленных без присмотра вещей, незамедлительно сообщать сотрудникам полиции или звонить на спецлинию 102.

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Теги: #полиция#Днепр