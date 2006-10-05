Мэр Киева провел первый меценатский бизнес-ланч с пятью бизнесменами

В рамках благотворительной программы “Мэр Киева – родному городу” сегодня был проведен первый благотворительный бизнес-ланч Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, на который были приглашены 5 бизнесменов столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, планируется, что на этих встречах мэр коллегиально с предпринимателями будет решать вопросы развития благотворительности в Киеве.

Акция не одноразовая, и призвана возродить традиции меценатства, аккумулировать финансовые ресурсы для проведения благотворительных мероприятий, обеспечить открытый отбор первоочередных благотворительных программ и мероприятий.

Согласно информации пресс-службы, предусматривается, что каждый предприниматель принимающий участие в бизнес-ланче, будет вносить грант в размере 15 тыс. грн., который перечисляется на специальный счет КГГА. Первый взнос на этот счет сделал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который ежемесячно перечисляет на него свою заработную плату для приобретения квартир малообеспеченным киевлянам.

Сегодняшний ланч состоялся в 13.00 в столичном ресторане «Бельведер», что на площади Славы. На него пришли, по информации “Главреда”, президент компании «Киевстар GSM» Игорь ЛИТОВЧЕНКО, коммерческий директор компании «Агромат» Владимир РЕВА, первый заместитель директора бизнес-центра «NEST», “Недвижимость столицы”, Сергей ОВЧИННИКОВ, а также генеральный директор ООО «Валми Автомотов» Валерий МИРОНОВ и председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис ТИМОНЬКИН. Пресс-служба суммы собранных сегодня средств не сообщает.