На границе с РФ у мужчины обнаружили российские документы, выданные в аннексированном Крыму

В Харьковской области у 47-летнего украинца на границе с РФ сотрудники Госпогранслужбы обнаружили различные документы, выданные оккупационными властями Крыма и монеты, которые возможно представляют историческую или культурную ценность. Инцидент зафиксирован на пунктом пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка", сообщает пресс-служба ГПСУ.

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"Правонарушитель следовал пассажиром автобуса сообщением Днепр - Краснодар. В ходе проверки документов данного гражданина пограничники выяснили, что относительно него действует поручения уполномоченных государственных органов Украины. Во время углубленного осмотра совместной группой пограничников и представителей фискальной службы у мужчины было обнаружено 3 пакета с монетами, из которых 62 возможно, содержат историческую или культурную ценность", - говорится в сообщении.

Кроме того, у него нашли множество разнообразных документов, которые он спрятал в носках. Среди них паспорт гражданина РФ, военный билет РФ, пенсионное удостоверение Министерства обороны РФ, удостоверение частного охранника РФ и другие, выданные оккупационными властями на территории Крыма.

В настоящее время монеты у гражданина изъяты и будут направлены на экспертную оценку. Самого же мужчину вместе с найденными документами передали представителям Национальной полиции.