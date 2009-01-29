Доллар на межбанке упал

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись падением котировок – 7,80/7,88 грн., цены на российскую валюту снизились – 0,2205/0,2260 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1805/10,3150 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3070/1,3072 долл. США (среда – 1,3285/1,3287).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,70/7,80 грн.