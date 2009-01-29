Ющенко почтит память героев Крут

Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО возложит цветы к памятному знаку героям Крут в Киеве на Аскольдовой могиле.

Как сообщает пресс-служба Президента, в 10.40 в Доме офицеров В.ЮЩЕНКО выступит по случаю Дня подвига Героев Крут, который отмечается 29 января.

Сегодня же В.ЮЩЕНКО посетит Мемориал подвига героев Крут в Черниговской области.