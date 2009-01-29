Ющенко почтит память героев Крут
09:51, 29 января 2009Общество
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Программа мероприятий
Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО возложит цветы к памятному знаку героям Крут в Киеве на Аскольдовой могиле.
Как сообщает пресс-служба Президента, в 10.40 в Доме офицеров В.ЮЩЕНКО выступит по случаю Дня подвига Героев Крут, который отмечается 29 января.
Сегодня же В.ЮЩЕНКО посетит Мемориал подвига героев Крут в Черниговской области.
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