Ющенко не поедет в Давос

Экономический саммит в Давосе останется без внимания Виктора Ющенко. Президента там не будет и объяснений пока нет, передает ICTV . Официальную Украину будет представлять секретарь Совета нацбезопасности и обороны Раиса Богатырева.

Согласно программе, сегодня и завтра она, среди прочего, проведет встречи в рамках круглого стола по вопросам благотворительности и посетит украинский ланч в рамках мероприятий, которые проводит фонд Виктора Пинчука.