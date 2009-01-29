Ющенко не поедет в Давос

08:53, 29 января 2009
Общество
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Украину будет представлять Богатырева

Экономический саммит в Давосе останется без внимания Виктора Ющенко. Президента там не будет и объяснений пока нет, передает ICTV . Официальную Украину будет представлять секретарь Совета нацбезопасности и обороны Раиса Богатырева.

Согласно программе, сегодня и завтра она, среди прочего, проведет встречи в рамках круглого стола по вопросам благотворительности и посетит украинский ланч в рамках мероприятий, которые проводит фонд Виктора Пинчука.

 

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