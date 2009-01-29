Ещё одна страна признала наступление рецессии в экономике

08:41, 29 января 2009
Общество
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340 тысяч человек могут лишиться работы

Ещё одна страна признала наступление рецессии в своей экономике. Это Мексика. Об этом объявил глава Центробанка Гильермо Ортис. В текущем году власти Мексики ожидают рост ВВП менее чем в 1 процент. Особое беспокойство вызывает рост безработицы. В этом году своих мест могут лишиться не менее 340 тысяч человек.

Эхо Москвы

 

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