Ещё одна страна признала наступление рецессии в экономике

Ещё одна страна признала наступление рецессии в своей экономике. Это Мексика. Об этом объявил глава Центробанка Гильермо Ортис. В текущем году власти Мексики ожидают рост ВВП менее чем в 1 процент. Особое беспокойство вызывает рост безработицы. В этом году своих мест могут лишиться не менее 340 тысяч человек.

Эхо Москвы