Ещё одна страна признала наступление рецессии в экономике
08:41, 29 января 2009Общество
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340 тысяч человек могут лишиться работы
Ещё одна страна признала наступление рецессии в своей экономике. Это Мексика. Об этом объявил глава Центробанка Гильермо Ортис. В текущем году власти Мексики ожидают рост ВВП менее чем в 1 процент. Особое беспокойство вызывает рост безработицы. В этом году своих мест могут лишиться не менее 340 тысяч человек.
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