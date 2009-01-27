В Черниговской области долги перед бюджетниками достигли 46 млн

В Черниговской области задолженность по зарплате работникам бюджетной сферы по состоянию на 1 января 2009 года составляла почти 46 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время заседания пресс-клуба реформ заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Владимир ПРИХОДЬКО.

Так, педагоги в прошлом году не получили 25,3 млн. грн. зарплаты, медики – 11,8 млн. грн., работники органов местного самоуправления – 3,6 млн. грн., работники заведений культуры – 2,9 млн. грн., работники сферы социальной защиты – 1,7 млн. грн., физической культуры – 300 тыс. грн. и тому подобное.

Как пояснил В.ПРИХОДЬКО, дефицит средств возник еще при формировании бюджета на 2008 год.

Он отметил, что Черниговская облгосадминистрация обращалась в Кабинет министров и Министерство финансов с просьбой вмешаться в ситуацию, однако безрезультатно. Кроме того, сказал В.ПРИХОДЬКО, в конце года ситуация осложнилась и из-за уменьшения поступлений в местные бюджеты, поскольку основным источником наполнения доходной части бюджета является налог с доходов физических лиц. Из-за сокращения работников, а также из-за сокращения рабочей недели на предприятиях этот вид поступлений уменьшился.

В то же время в 2008 году был значительно меньше трансфер из государственного бюджета на покрытие дефицита средств по выплате зарплаты. Так, если 2006 году из госбюджета на эти потребности поступило 38,8 млн. грн., в 2007 году – 73,9 млн. грн., то в 2008 году – лишь 29,9 млн. грн., сообщил В.ПРИХОДЬКО.