В Украине впервые продали памятник Ленину

Впервые в Украине проведен аукцион, на котором продали скульптуру Ленина. В торгах принял участие один участник, который купил объект по начальной стоимости, сообщили в пресс-службе городского совета Чопа Закарпатской области.

Читайте такжеВ Украине до сих пор больше противников сноса памятников Ленину, чем сторонников - опрос

Скульптура передана в право пользования, а бюджет города пополнился на 253 тысячи 931 грн.

Ранее СМИ сообщали, что покупкой скульптуры Ленина в Чопе заинтересовался антиквар из Венгрии. В Будапеште есть музей советских памятников, и памятник советскому вождю может стать одним из экспонатов.