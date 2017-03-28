В Украине впервые продали памятник Ленину
16:24, 28 марта 2017Общество
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Памятник Ленину в городе Чоп продали за 253 тыс. 931 гривню.
Памятник Ленину в Чопе ушел с молотка / pmg.ua
Впервые в Украине проведен аукцион, на котором продали скульптуру Ленина. В торгах принял участие один участник, который купил объект по начальной стоимости, сообщили в пресс-службе городского совета Чопа Закарпатской области.
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Скульптура передана в право пользования, а бюджет города пополнился на 253 тысячи 931 грн.
Ранее СМИ сообщали, что покупкой скульптуры Ленина в Чопе заинтересовался антиквар из Венгрии. В Будапеште есть музей советских памятников, и памятник советскому вождю может стать одним из экспонатов.
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