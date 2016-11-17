Среди исторических фигур у украинцев самое плохое отношение к Ленину и Сталину - опрос

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в ноябре 2016 года.

Как заявили социологи, лишь 22% и 25% опрошенных соответственно отметили положительное отношение к Сталину и Ленину. По их словам, именно эти фигуры имеют самые высокие показатели отрицательного отношения: две трети негативно относятся к Сталину, почти 60% – негативно к Ленину.

Динамика свидетельствует о том, что количество сторонников Сталина за последние годы практически не изменилась (20-24%).

Вместе с тем, положительное отношение к фигуре одного из лидеров украинского националистического движения Степану Бандеру значительно выросло по сравнению с показателями 2012 года (35% в этом году против 22% в 2012-м) и немного увеличилось по сравнению с 2014 годом (31%).

46% опрошенных негативно относятся к Бандеру, 18% - затрудняются с оценкой.

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26% положительно относятся к фигуре украинского государственного и военного деятеля Симона Петлюры, 45% – отрицательно. Почти четверть не определились с отношением.

Кроме того, 72% опрошенных украинцев положительно относятся к историку и политическому деятелю Михаилу Грушевскому, 8% - отрицательно.

Около половины респондентов положительно оценивают гетмана Ивана Мазепу (52%) и русского царя Петра I (50%), в то же время негативное отношение к последнему несколько больше (29% против 22%).

К лидеру кубинской революции Фиделю Кастро положительно относятся 36%, отрицательно – 22%, 42% затрудняются с оценкой или вообще его не знают.

25% положительно относятся к президенту США Рональду Рейгану, 24% – отрицательно, половина – затрудняются или не знают.

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Как отметили социологи, в этом году количество украинцев, которые положительно оценивают Петра I уменьшилось по сравнению с результатами 2012 года, однако осталась на том же уровне, что и в 2014 году – 59% (2012-й) и 50% (2014-й, 2016-й). При этом положительная оценка Мазепы выросла (до 50%) по сравнению с результатами 2012 года (44%) и 2014 года (41%).

На западе Украины наблюдается положительное отношение к Грушевскому, Мазепе, Бандере и Петлюре, тогда как на востоке более выраженное положительное отношение к Петру I, Ленину и Сталину.

По свидетельству исследователей, чем выше уровень образования респондентов, тем более выражено положительное отношение к Грушевскому, Мазепе, Петлюре и Рейгану. Зато, чем ниже уровень образования респондентов, тем более выражено положительное отношение к Ленину и Сталину.

Среди тех, кто проживает в селе, более позитивно оценивают Грушевского и Бандеру, и более негативно – Петра I, Кастро, Ленина и Сталина.

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Сторонники ВО "Свобода" лучше всего относятся к Грушевскому, Мазепе и Бандере, сторонники "Блока Петра Порошенко" позитивно оценивают Грушевского, Мазепу, Бандеру и Петлюру. Среди тех, кто поддерживает "Самопомич", положительной оценкой выделили Грушевского, Мазепу и Бандеру. Сторонники партии "Оппозиционный блок" наиболее положительно оценили Петра I, Ленина и Сталина.

Во время исследования было опрошено 2 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Выборка была репрезентативной по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Метод исследования - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%. Сроки проведения - 4-11 ноября 2016 года.