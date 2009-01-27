Черновецкий придумал налогообложить репетиторов и иностранцев
14:50, 27 января 2009Общество
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«Это миллионы средств»
|Виталий ЖУРАВСКИЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ.
«Мы в ближайшее время будем рекомендовать всем педагогам, которые занимаются репетиторством, чтобы они регистрировались как частные предприниматели, получали соответствующую лицензию в Главном управлении образования и науки и платили налоги», - отметил В.ЖУРАВСКИЙ, говоря о возможных источниках наполнения столичного бюджета.
«Второй момент – это моя инициатива – 25 миллионов у нас есть иностранцев в Киеве, которые, в отличие от других стран, при регистрации не платят местный сбор. Это миллионы средств», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.
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