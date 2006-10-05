Украина может отказаться от российского газа?

В 2007 году Украина может отказаться от закупки российского газа и полностью переориентироваться на газ из Средней Азии.

Об этом пишет российская газета "Ведомости".

Издание отмечает, что впервые о том, что в 2007 Украина может обойтись без газа из России заявил во вторник министр топлива Юрий Бойко.

"Мы уже подписали контракты на поставку в Украину узбекского газа в объеме 7 млрд куб. м в год, казахского газа — в объеме 8,5 млрд куб. м в год и 42 млрд куб. м туркменского газа, т. е. у нас страна получит газ из трех среднеазиатских республик", — сказал министр.

России, по словам Бойко, отводится роль транспортного звена.

"Уровень нашего стратегического партнерства предполагает, что Россия оказывает нам услуги соответствующим образом, поставляя нам среднеазиатский газ вовремя и в полном объеме", — заявил он.

Сотрудник "Нефтегаза Украины" Константин Бородин утверждает, что объемы поставок газа из России в 2007 г. правительство попытается свести к нулю, поскольку российский газ дороже среднеазиатского.

В 2006 г. "Газпром" продает свой газ компании-посреднику по $230 за 1000 куб. м. Rosukrenergo смешивает его с более дешевым среднеазиатским и продает Украине по $95 за 1000 куб. м. Туркмения намерена поднять цену на свой газ с $65 до $100 за 1000 куб. м.

Но даже в этом случае он намного дешевле российского, отмечает Бородин.

Украина потребляет около 80 млрд куб. м газа в год, а добывает 20 млрд куб. м. С начала года весь импортный газ в эту страну поставляет Rosukrenergo. Согласно российско-украинским соглашениям от 2006 г. в этом году Rosukrenergo продаст Украине 56 млрд куб. м газа по $95 за 1000 куб. м. Из них 17 млрд куб. м — это газ из России, уточнил Бородин.

В "Газпроме" от комментариев отказались. Эксперт Центра экономических и политических исследований им. Разумкова Владимир Сапрыкин считает заявление украинского министра "предварительной оценкой", так как план поставок газа на следующий год пока не готов.

А аналитик "Тройки Диалог" Валерий Нестеров считает, что Украина сможет целиком обеспечить свои потребности собственным газом и поставками среднеазиатского газа.

Это наиболее реальный способ сохранить цену в $130 за 1000 куб. м и обеспечить прибыльность операций Rosukrenergo, говорит эксперт.

Украинская правда