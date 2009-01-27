Против налоговиков-взяточников возбуждено 258 уголовных дел

В 2008 году возбуждено 258 уголовных дел против сотрудников налоговой службы, уличенных во взяточничестве. Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой администрации Украины.

В целом, по данным управления, в 2008 году количество дел, возбужденных против сотрудников налоговых органов по фактам служебных преступлений, увеличилось на 6%, по сравнению с 2007 годом (285 против 241). Из них 85% (258 дел) возбуждены по фактам взяточничества на основе материалов подразделений ГНАУ по борьбе с коррупцией и других правоохранительных органов.

В 2008 году подразделения Государственной налоговой администрации Украины по борьбе с коррупцией в органах государственной налоговой службы направили в судебные органы 350 протоколов по фактам нарушения требований Закона Украины «О борьбе с коррупцией». Еще 94 протокола были составлены другими правоохранительными органами.

Суды приняли решение о привлечении к административной ответственности налоговиков-взяточников по 264 протоколам, из них 217 – по протоколам, составленных подразделениями ГНАУ, информирует пресс-служба. При этом руководство ГНАУ добивается прекращения государственной службы лиц, уличенных во взяточничестве, подчеркивает пресс-служба.

Особое внимание в прошлом году подразделениями ГНАУ по борьбе с коррупцией в органах государственной налоговой службы было уделено регионам, информирует пресс-служба. В частности возбуждено почти в два раза больше уголовных дел, чем в 2007 году (24 против 13). По результатам рассмотрения уголовных дел, возбужденных региональными подразделениями ГНАУ по борьбе с коррупцией, обвинительный приговор вынесен 21 налоговикам (в 2007 году - 17) в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой областях и г. Киеве.