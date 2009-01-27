В ПАСЕ будут слушать о «преступлениях режима Кучмы»

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит во вторник, 27 января, обстоятельства гибели оппозиционного украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

В ходе сессии парламентарии заслушают доклад Сабины ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР, посвященный расследованию обстоятельств "преступлений, совершенных режимом КУЧМЫ в Украине, в частности дело Гонгадзе", передает РИА Новости.

Оппозиционный журналист Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года в Киеве. В ноябре того же года его обезглавленное тело было обнаружено в лесу вблизи населенного пункта Тараща Киевской области. Вскоре после этого были обнародованы записи, сделанные бывшим майором Управления государственной охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО в кабинете в то время Президента Украины Леонида КУЧМЫ. На пленке голос, похожий на голос Л.КУЧМЫ, отдает распоряжение "разобраться с журналистом". Следствие, однако, не рассматривает экс-президента фигурантом дела об убийстве.

В 2008 году трое бывших сотрудников департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - полковники Валерий КОСТЕНКО и Николай ПРОТАСОВ, майор Александр ПОПОВИЧ - были признаны виновными в совершении убийства журналиста и приговорены к 12 (В.КОСТЕНКО и А.ПОПОВИЧ) и 13 годам (Н.ПРОТАСОВ) лишения свободы. Еще один обвиняемый - бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ - находится в розыске. При этом заказчики убийства до сих пор не установлены.

ПАСЕ не раз обращалась к властям Украины с требованием расследовать гибель журналиста.

По окончании обсуждения будет принята итоговая резолюция.

До "дела Гонгадзе" С.ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР стала известна в ПАСЕ как автор доклада по "делу ЮКОСа".

Как сообщалось, после вынесения приговора убийцам Г.Гонгадзе докладчик ПАСЕ С.ЛОТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР призвала предать суду также вдохновителей и организаторов этого преступления.