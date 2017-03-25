Во Львове почтили память Героя Украины Вячеслава Чорновила

Во Львове сегодня почтили память Героя Украины Вячеслава Чорновила в 18-ю годовщину его гибели.

Как передает корреспондент УНИАН, руководство областной власти, общественность и побратимы выдающегося политического деятеля возложили корзины цветов к памятнику Чорновилу, установленному вблизи областного совета, который он возглавлял в период с 1990 по 1992 годы.

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На площади возле памятника после совместного исполнения Государственного гимна священники отслужили чин панихиды. Присоединились к чествованию выдающегося украинского деятеля и ученики львовской специализированной средней общеобразовательной школы № 46 им. В.Чорновила.

А завтра, 26 марта, во Львовской областной филармонии состоится вечер памяти выдающегося политика.

Справка УНИАН. 25 марта исполняется 18 лет со дня трагической смерти борца за украинскую независимость, политика и публициста Вячеслава Чорновила.

2017 год во Львовской области объявлен годом Чорновила. 24 декабря 2017 года исполнится 80 лет со дня его рождения.