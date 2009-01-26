Золотовалютные резервы НБУ сократились до 30 млрд. дол

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на сегодняшний день составляют 30 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ, отвечая на вопросы депутатов после своего выступления с докладом сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

«Они (золотовалютные резервы НБУ – УНИАН) на сегодняшний день составляют 30 млрд. долл. За 2008 год они сократились на 2,8%, при этом у наших соседей России, где все говорят, что все хорошо – на 11,3%», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Справка УНИАН. 26 ноября 2008 г. А.ШАПОВАЛОВ заявлял, что золотовалютные резервы Национального банка Украины на тот момент составляли 32,5 млрд. долл.