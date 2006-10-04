Польские вузы зовут украинских студентов

В декабре этого года руководство польского города Вроцлав начнет рекламную кампанию на Западной Украине с целью привлечь в учебные заведения Вроцлава новых студентов.

"Количество учеников во вроцлавских школах систематически снижается. Хотим, чтобы недостаток частично заполнили студенты с востока. Будем их убеждать в том, что Вроцлав фантастический город, в котором стоит учиться", - сказал городской председатель Вроцлава и автор проекта Рафал ДУТКИЕВИЧ.

Это первая подобная кампания в Польше. До этого времени еще ни один город не искал студентов, рекламируя себя на улицах зарубежных городов. Акция будет проходить в течение декабря в девяти городах Западной Украины - Львове, Хмельницком, Черновцах, Ривне, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке, Каменец-Подольском, Ужгороде.

Будет установлено более 200 биг-бордов, которые будут приглашать на учебу во Вроцлав. Как рассказывают организаторы акции, избраны те города, в которых живет наибольшее количество тех, кто знает польский язык. Рекламная площадь будет арендована в тех местах, где чаще всего можно встретить молодых людей, - неподалеку от торговых центров и украинских вузов.

Об условиях вступления во вроцлавских учебные заведения и о самом городе будущие студенты узнают из интернет-страницы "Теперь Вроцлав", которая в украинской версии будет доступна через несколько недель. На странице можно узнать также об условиях, при которых можно получить стипендию и бесплатный курс польского языка.

Организаторы кампании планируют также встречи с молодыми украинцами, которых сотрудники вроцлавского магистрата будут поощрять к приезду в Польшу.

«Кампания направлена в заинтересованным учебой во всех вузах Вроцлава. Представители местных властей не скрывают, что больше всего хотят заинтересовать тех, кто бы изучал точные науки», - отметил Р.ДУТКИЕВИЧ. По его словам, если акция в Украине пройдет успешно, город планирует организовать что-то подобное в Азии.