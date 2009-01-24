Мировые цены на нефть повысились
00:44, 24 января 2009Общество
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... до 46,5-48,3 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 23 января на ведущих нефтяных биржах повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 48,37 (+2,98) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 46,47 (+2,80) долл./барр.
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