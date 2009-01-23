Мэр Киева обещает не допустить отключения света и воды

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает, что не допустит отключения света и воды в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Я этого не позволю», - отметил сегодня столичный председатель.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, вчера он встречался с директором «Киевэнерго» и сказал ему, что “он не имеет никакого права отключать коммунальные объекты без моего ведома”. “И сегодня он включил все, что я просил», - подчеркнул мэр Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ признал, что задолженность действительно существует, но “необходимо понимать, что есть больницы, которые ни в коем случае нельзя отключать от электроэнергии, и есть люди, которые воруют, берут взятки и не направляют деньги в бюджет”.

«Сегодня руководитель «Киевэнерго» передал мне списки всех неплательщиков, которых он хочет отключить, и я лично буду решать эту проблему», - отметил столичный председатель.

Что касается отключения Киева от водоснабжения, то мэр заявил, что это вообще из области фантастики.

«Завтра, в субботу, у меня назначена встреча с начальником «Киевводоканала», и мы планируем решить все острые вопросы», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 22 января «Киевэнерго» заявило о начале отключения наибольших должников за тепловую и электрическую энергию.

Сегодня, 23 января, энергетическая компания также официально предупредила руководство ОАО АК "Киевводоканал" о прекращении электроснабжения с 10.00 27 января.

По данным “Киевэнерго”, долг ОАО "АК "Киевводоканал" на конец 2008 года составлял 412, 392 млн. грн. За первые недели нового года компания потребила электроэнергии на общую сумму 19 млн. грн., при этом оплачено лишь 1 млн. грн., что составляет 5%.