В аннексированном Крыму Умерову вручили обвинительное заключение - адвокат (видео)

В аннексированном Крыму заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову вручили обвинительное заключение по сфабрикованному уголовному делу.

Об этом адвокат Эдем Семедляев сказал в своем обращении, видео которого размещено на странице в Facebook дочери Умерова Айше.

"Сегодня в "республиканской прокуратуре" мы получили обвинительное заключение по уголовному делу, по которому обвиняется Ильми Умеров", - сказал Семедляев.

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Он добавил, что материалы дела будут направлены в Бахчисарайский суд.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также помещение в психиатрическую больницу для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар Умерова вызвали общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали 3 недели в психиатрической больнице.

Также Умерова внесли в список «террористов и экстремистов».