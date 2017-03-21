Посол Японии Шигеки Суми передал медицинское оборудование Военно-медицинскому клиническому центру

20 марта Военно-медицинский клинический центр Центрального региона города Винницы посетил чрезвычайный и полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми. Посол принял участие в церемонии передачи винницкой больнице компьютерного томографа стоимостью 530 000 долларов и набора эндоскопического оборудования стоимостью 130 тысяч долларов.

На официальном мероприятии также присутствовали заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук, народный депутат Украины Алексей Порошенко, заместитель председателя-директор Департамента образования и науки ОГА Игорь Ивасюк, секретарь Винницкого городского Совета Павел Яблонский, председатель Военно-медицинского клинического Центра Центрального Региона полковник Сергей Петрук, руководитель программы Регионального офиса UNOPS в Европе и Центральной Азии Армен Чобанян, журналисты.

В своем выступлении Посол Шигеки Суми отметил, что поддержка сферы охраны здоровья в Украине является очень важной для Японии, а также выразил надежду, что эта помощь будет способствовать улучшению медицинского обслуживания в учреждении, которое обеспечивает лечение и реабилитацию раненых в ходе конфликта на Востоке Украины.

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«Передача компьютерного томографа и эндоскопического оборудования, дарованного Народом Японии, состоялась с помощью UNOPS,- отметил руководитель программы Регионального офиса UNOPS в Европе и Центральной Азии Армен Чобанян,- В начале 2016 года Посольство Японии совместно с Министерством обороны Украины и Офисом проектной поддержке Организации Объединенных Наций (UNOPS) определили существование насущной потребности в более эффективных диагностических процедурах в больницах Киева, Одессы, Харькова, Львова и Винницы. Правительство Японии подарило пять наборов системы эндоскопического оборудования со всеми необходимыми приборами, что является инструментом для диагностики заболеваний системы пищеварения и бронхов, и компьютерный томограф общей стоимостью 1млн 180 тыс. долларов. С помощью подаренного 80-срезового КТ Toshiba , Винницкий военный госпиталь сможет выполнять до 140 медицинских обследований ежемесячно».

В свою очередь Алексей Порошенко отметил, что эта помощь выходит за рамки отношений между правительствами двух стран, будучи подарком от народа Японии народа Украины. Он также подчеркнул, что данная церемония передачи проводится в рамках «Года Японии в Украине».

Игорь Ивасюк назвал передачу дорогостоящего медицинского оборудования от Правительства и народа Японии знаковым событием для Винницкой области: «Это оборудование даст возможность предоставлять качественную, быструю и современную медицинскую помощь. За тот период, что происходят военные действия в зоне АТО наш Военно-медицинский клинический центр Центрального региона оказал помощь более чем трем с половиной тысячам украинских военнослужащих. Надеюсь,что сегодняшнее событие, которое происходит в рамках 2017 года, объявленного Президентом Украины «Годом Японии в Украине», является не одиночной,- планируются и другие гуманитарные проекты. Поэтому хочу пожелать, чтобы эти проекты реализовывались как можно быстрее и качественнее».