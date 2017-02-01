В Днепровском госпитале рассказали о "положительной динамике" поступивших вчера раненых бойцов

Об этом сообщил главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает "112 Украина".

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"Все бойцы, которые были доставлены вчера, идут с положительной динамикой. Троих из них сразу же по жизненным показаниям прооперировали. На утро они в сознании, и мы надеемся, то все дальше будет хорошо. Лекарства есть, мы делаем все возможное, чтобы восстановить кровопотерю, и видим положительную динамику в лечении. Ранения тяжелые. В основном это ранения в голову, грудь. Одному из бойцов пуля пробила грудь и на выходе перебила позвоночник в грудном отделе. Состояние сложное, прооперировали, надеемся, что будет жить. Все бойцы получили ту помощь, которую надо, стараемся, чтобы все они жили", - отметил Рыженко.

Он добавил, что в последние часы в больницу им. Мечникова никто из раненых бойцов не поступал.

"Все доктора сегодня вышли на работу. Мы ожидали, что могут быть еще (раненые, - ред.), но, слава Богу, их не было. Все лекарства, все необходимое для бойцов есть, начиная от зубной щетки и заканчивая хорошими лекарствами", - пояснил главврач.

Как сообщалось ранее, 31 января в Днепровскую областную больницу имени Мечникова доставили 5 военных, двое из них были в тяжелом состоянии.