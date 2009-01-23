Ющенко поздравил Филарета с юбилеем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА с 80-летним юбилеем.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО подчеркнул в поздравлении, что высоко ценит духовную, просветительскую и проповедническую деятельность Патриарха ФИЛАРЕТА, направленную на развитие Украинской православной церкви и развитие религиозной жизни в нашем государстве.

Президент пожелал главе УПЦ КП, чтобы его “пастырская мудрость и в дальнейшем служила духовному и национальному возрождению Украины, укреплению понимания, межконфессионного мира и согласия в обществе”.

«Желаю дальнейших успехов в Вашем патриаршем служении, здоровья, счастья, добра и Божьей благодати на многие лета», - говорится в поздравлении главы государства.