Тейлор: поддержка военных кораблей США стоит очень дорого

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР сомневается, что в ближайшем будущем вопрос передачи военных американских кораблей украинским Военно-Морским силам закончится конкретным решением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ТЕЙЛОР заявил вчера, отвечая на вопросы журналистов в Симферополе.

Дипломат отметил, что консультации насчет передачи кораблей были начаты украинским Министерством обороны и ВМС Украины с Минобороны США и американским флотом еще до того, как экономический кризис достиг своей активной фазы. «Эти разговоры (о передаче кораблей – УНИАН) начались до того, как экономический кризис достиг своей глубины», - сказал У.ТЕЙЛОР.

Американский посол подчеркнул, что «поддержание военных кораблей США и также оборудование их соответствующим образом» стоит очень дорого. «Вопрос бюджета Министерства обороны (Украины – УНИАН) – это не вопрос, который могут анализировать американцы или Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, это вопрос, который необходимо решить самому министру обороны (Украины – УНИАН), как распорядиться очень ограниченным военным бюджетом», – сказал в этой связи У.ТЕЙЛОР.