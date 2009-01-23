Центр пенсионной реформы открыли в Луганском университете

22 января с участием ведущих научных работников, представителей областного Пенсионного фонда при Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко открыт Центр пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, главной задачей центра является введение пенсионной реформы, которая предусматривает замену действующей системы пенсионного обеспечения на современную страховую трехуровневую пенсионную систему, проведение информационно-консультационной работы среди студентов, преподавателей университета и населения Луганской области.

Среди основных направлений деятельности центра - проведение разъяснительной работы по вопросам пенсионной реформы и негосударственного пенсионного обеспечения, разработки учебных программ по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения, организация учебы в сфере пенсионной реформы руководителей предприятий Луганской области разных форм собственности, проведение тренингов для журналистов и так далее.