Мировые цены на нефть повысились

... до 43,55-45 долларов за баррель

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 21 января на ведущих нефтяных биржах повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,02 (+1,40) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,55 (+2,71) долл./барр.

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