Мировые цены на нефть повысились
01:38, 22 января 2009Общество
1775
... до 43,55-45 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 21 января на ведущих нефтяных биржах повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,02 (+1,40) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,55 (+2,71) долл./барр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter