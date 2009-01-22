Мировые цены на нефть повысились

01:38, 22 января 2009
Общество
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... до 43,55-45 долларов за баррель

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 21 января на ведущих нефтяных биржах повысились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,02 (+1,40) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,55 (+2,71) долл./барр.

 

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