Нацбанк назначил своего куратора банку Фирташа

В банк «Надра» назначен куратор Национального банка Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном в среду.

«Основная функция куратора НБУ – не вмешиваясь в оперативную деятельность финансового учреждения, организовать более тесное взаимодействие регулятора и банка по вопросам осуществления борьбы с последствиями финансового кризиса и использования банком «Надра» ресурсов рефинансирования», – говорится в сообщении.

В пресс-службе банка уточнили, что куратором назначен начальник управления Национального банка Украины Андрей ШВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, А.ШВЕЦ входил в состав дирекции временной администрации «Проминвестбанка».

В банке «Надра» напомнили, что методическая база о введении института кураторства была разработана Национальным банком Украины еще в 2007 году. «Руководство НБУ считает, что такое нововведение сделает более эффективным сотрудничество банка и регулятора», – говорится в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2008 года составили 26,186 млрд. грн., обязательства – 24,052 млрд. грн., собственный капитал – 2,134 млрд. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября 2008 г. составил 321,763 млрд. грн., чистая прибыль – 321,763 млн. грн.

По данным банка, на 1 октября 2008 года его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

По информации международного рейтингового агентства Fitch Ratings, по состоянию на 31 марта 2007 г. Вадим ПЯТОВ, Сергей ЛАГУР, Тимотеуш ФЛЕЙШАР и Игорь ГИЛЕНКО являлись бенефициарными собственниками банка в совокупности 86,6% акций (включая 31,4% акций, принадлежащих президенту банка И.ГИЛЕНКО). Иностранные портфельные инвесторы в совокупности владеют пакетом акций банка в размере 7,8%, включая 6,7% в собственности East Capital.

*** В ноябре 2008 года компания "Group DF" Д.ФИРТАША заявила, что подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций банка "Надра".