В полиции рассказали об уголовных делах из-за "путешествий" львовского мусора

По фактам незаконной выгрузки мусора из Львовщины открыто более десяти уголовных производств. Правовая квалификация подобных действий происходит по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за загрязнение или порчу земель.

Об этом сообщили Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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В то же время для избежания конфликтных ситуаций, связанных с выгрузкой мусора вне полигонов, субъекты хозяйствования, которые заказывают их вывоз, должны обеспечить водителей необходимым пакетом документов.

Начиная с октября 2016 года, сотрудники Национальной полиции зафиксировали 21 факт перевозки мусора из Львовской области в другие регионы страны. В каждом из случаев водители мусоровозов пытались выгрузить мусор в непредусмотренных для этого местах.

В частности, отходы из Львовщины перевозчики мусора намеревались оставить в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. При этом в большинстве случаев мусоровозы двигались колоннами и выгружали тонны бытовых остатков в одном месте.

"Так, в Винницкой области было обнаружено 3 таких грузовика, в Днепропетровской – сразу 11. Каждый из этих автомобилей перевозил 15 тонн мусора. Их водители пытались избавиться от груза не только на свалкахдругих городов. Нередко кучи отходов весом от 30 до 80 тонн сбрасывались в полях, лесопосадках и оврагах, загрязняя окружающую среду и создавая экологическую опасность. В нескольких случаях мусора пытались разгрузить на территориях вблизи водоемов, возле которых находятся населенные пункты. Если бы мусорный конденсат попал в грунтовые воды, насыщающие эти водоемы, могло бы произойти массовое отравление местных жителей", - подчеркнули в Нацполиции.

Сейчас по 11 таким фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.239 (Загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.