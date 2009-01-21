Обама укрепил доллар

Существенное укрепление позиций доллара США произошло в минувший вторник на мировых валютных площадках, что многочисленные аналитики связывают с вступлением в должность президента Соединенных Штатов Барака ОБАМЫ, сообщает ИТАР-ТАСС.

В 00:03 мск сегодня за одни евро давали 1,2889 долл. Таким образом, евро обесценился за прошедшие 24 часа относительно доллара на 1,59%.

Одновременно обменный курс английского фунта стерлингов упал в минувший вторник по отношению к доллару США до самого низкого уровня за последние 8 лет.

Напомним, вчера Барак ОБАМА принял присягу и стал 44-м Президентом Соединенных Штатов Америки.

Президентскую присягу у Б.ОБАМЫ принял председатель Верховного суда США Джон РОБЕРТС.

Б.ОБАМА является первым в истории США афроамериканцем, который стал Президентом США. После принятия присяги Б.ОБАМА выступил с традиционной инаугурационной речью - первой речью его президентства.

Вчерашняя церемония является 56-й по счету торжественной церемонией инаугурации американских президентов, которые в истории США вступали в должность 68 раз, в том числе после смерти или отставки своих предшественников на посту главы Белого дома.