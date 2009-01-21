Пока нет денег на охрану, в школах подежурят учителя

Главное управление образования и науки Киева внесло в проект бюджета города на 2009 год предложение о выделении средств на охрану учебных заведений столицы.

Об этом сообщила начальник ГУ образования и науки Лилия ГРИНЕВИЧ в эфире ТРК “Киев”.

Она объяснила, что в прошлом году не хватило бюджетных средств до конца года на осуществление охраны из-за подорожания этих услуг. При этом Л.ГРИНЕВИЧ отметила, что только в Киеве охрана в учебных заведениях осуществляется за бюджетные средства, и сказала, что считает это достижением столицы.

“Мы сейчас просчитываем, сколько это будет стоить столице, и предлагаем в нашем проекте бюджета по сфере образования также средства на охрану учебных заведений. Без сомнения, охрана учебных заведений нужна. Мы будем стремиться, чтобы на это было выделено бюджетное финансирование”, - сообщила она.

На вопрос, могут ли депутаты Киевсовета, которые будут утверждать бюджет, отклонить предложение педагогов, Л.ГРИНЕВИЧ ответила: “Вы знаете, что депутаты имеют на это право, особенно когда мы говорим о нестандартной ситуации – ситуации финансового кризиса в Украине. Очевидно, что мы получили определенные контрольные цифры от Министерства финансов, и эти цифры будут каким-то образом влиять и на нас”. В то же время она добавила, что “город будет думать, сколько он может добавить к тому, для того, чтобы обеспечить нормальное содержание и развитие сферы” с учетом безопасности детей. “В проекте бюджета системы образования внесена эта статья, и теперь мы ожидаем, как дальше будут развиваться события”, - подчеркнула Л.ГРИНЕВИЧ.

По ее данным, город имеет на сегодня определенную задолженность за услуги по охране учебных заведений за декабрь прошлого года. Однако при этом она отметила, что в последний месяц 2008 г. в некоторых школах охрана уже не осуществлялась или осуществлялась за счет “внутренних резервов”. Сейчас, по словам Л.ГРИНЕВИЧ, организованы охрана учебных заведений с помощью дежурств учителей, которые следят, чтобы не заходили в заведения посторонние лица.