Украина возобновляет поставки электроэнергии в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на совместной с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО пресс-конференции в Чернигове.

В.ЮЩЕНКО сказал, что во время встречи с А.ЛУКАШЕНКО было уделено значительное внимания транзитным проектам Украины и Беларуси. В частности, поставкам украинской электроэнергии не только в Беларусь, но и в страны Балтии по территории Беларуси.

Президент Украины отметил, что он и А.ЛУКАШЕНКО договорились, чтобы министры иностранных дел провели трехстороннюю встречу в Литве, чтобы подготовить соответствующие проекты решений.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что в ходе встречи обсуждались и другие проекты по транспортировке энергоносителей.