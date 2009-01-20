Тимошенко: Газпром начал поставки газа
08:00, 20 января 2009Общество
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"Технический газ" обойдется в 167 долл.
|Фото REUTERS
Она также сообщила, что Украина рассчитывает, что цена российского газа для украинских потребителей в 2009 г. составит 230 долл. за 1 тыс. куб. м.
Ю.Тимошенко добавила, что в соответствии с утвержденной на переговорах формулой Украина с 2010 г. будет покупать газ примерно на 10% дешевле европейских стран.
Ю.Тимошенко также сообщила, что Украина купила у России 11 млрд куб. м "технического" газа по цене 167 долл. за 1 тыс. куб. м.
В то же время официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов во вторник рано утром уточнил, что транзит газа возобновится в 10:00 20 января. "В 4:00 была дана команда, транзит начнется в 10:00", - цитирует Куприянова РИА Новости.
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