Тимошенко: Газпром начал поставки газа

"В 04:00 Газпром пустил газ в Европу. Мы были на диспетчерском пункте", - сказала премьер-министр Украины Юлия Тимошенко перед вылетом в Киев из Москвы, передает телеканал "Россия".

Она также сообщила, что Украина рассчитывает, что цена российского газа для украинских потребителей в 2009 г. составит 230 долл. за 1 тыс. куб. м.

Ю.Тимошенко добавила, что в соответствии с утвержденной на переговорах формулой Украина с 2010 г. будет покупать газ примерно на 10% дешевле европейских стран.

Ю.Тимошенко также сообщила, что Украина купила у России 11 млрд куб. м "технического" газа по цене 167 долл. за 1 тыс. куб. м.

В то же время официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов во вторник рано утром уточнил, что транзит газа возобновится в 10:00 20 января. "В 4:00 была дана команда, транзит начнется в 10:00", - цитирует Куприянова РИА Новости.