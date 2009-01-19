Тимошенко: цена газа будет около $250 долларов

Среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила журналистам на пресс-конференции в правительстве РФ после подписания газовых соглашений.

«Цена, по формуле, которой пользуется Европейский Союз, устанавливается каждый квартал, но Украина в 2009 году, учитывая, что были сильные колебания цен на нефть, установит среднюю цену на год для всех потребителей Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Эта цена будет посчитана как средняя по году, и, учитывая, что такой формулой Украина пользуется первый раз, я хотела бы взять хотя бы двое суток для того, чтобы более точно посчитать среднюю цену на газ на 2009 год для потребителей Украины природного газа», - подчеркнула она.

Премьер отметила, что именно на протяжении двух суток будет оглашена среднегодовая цена для потребителей Украины, которая будет действовать с 1 января 2009 года. Она заверила, что эта цена намного ниже, чем предполагали украинские СМИ.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли цена в пределах 230-250 долларов, она сказала, что где-то в этом районе.

Как сообщал УНИАН, 19 января НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписали договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

Цену на газ, определенную в этом договоре, стороны пока не называли. Но перед подписанием документов заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что среднегодовая цена за газ для Украины в 2009 году может составлять меньше 250 долларов за тысячу кубометров.

После церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 годы премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ 20% с сохранением ставок транзита на уровне прошлого года – 1,7 долл. на 100 км за 1 тысячу кубометров газа.