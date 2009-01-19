Высокую цену на газ попробуют компенсировать реэкспортом?

Высокая цена импортированного Украиной российского газа в первом квартале (около 360-375 долларов за тысячу кубометров) может быть частично компенсирована за счет реэкспорта газа украинской стороной в Европу. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в ОАО «Газпром».

«В настоящий момент прорабатывается вариант, по которому можно частично нивелировать значительное повышение цены на газ для Украины, и который уже предлагался российской стороной - реэкспорт газа в страны Западной Европы. Источником снабжения могут быть объемы, которые уже находятся в украинских подземных хранилищах и принадлежат «РосУкрЭнерго». Это около 11 млрд. кубометров газа. Конечно, за них нужно будет заплатить по рыночной стоимости, идет речь о нескольких миллиардах долларов», - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем он не сообщил, согласилась ли Украина на предложение выкупа объемов и их последующего реэкспорта.

«В Нафтогазе выразили сомнения, относительно целесообразности таких условий, поскольку на их взгляд конъюнктура европейского рынка недостаточно благоприятна - объемы потребления и цены падают, а долги компании и так критические, чтобы создавать новые. Таким образом, они («Нафтогаз» - УНИАН) будто не смогут решить свои проблемы - сдержать цены на внутреннем рынке, погасить международные долги и вовремя платить налоги. К тому же украинская сторона нас убеждает, что не имеет лишних средств, поскольку в настоящий момент вынуждена дотировать потребителей за счет газа из подземных хранилищ. Однако все будет решаться на высшем уровне, и зависеть от позиции правительств», - сообщил собеседник.

Представитель «Газпрома» считает, что такая схема реэкспорта выгодна для Украины.

«Учитывая нынешнюю конъюнктуру на европейских рынках в первом квартале, Нафтогаз сможет зарабатывать на каждой тысяче кубометров 70 долларов, во втором - 50, в третьем 30. Хотя объемы потребления в Европе действительно снижаются, вполне возможно, что уже в этом году украинская сторона сможет реэкспортировать в Европу 5 млрд. кубометров газа. Это приблизительно 200-300 млн. долл. дополнительной выручки», - отметил собеседник.

В свою очередь, в одном из интервью премьер-министр России Владимир Путин отметил: "Тут нечего скрывать, нужно, чтобы все знали. "Газпром" сказал: 285 долларов за тысячу кубов с правом частичного реэкспорта в Европу, на котором всегда украинские партнеры зарабатывали приличные деньги. И украинские компании всегда боролись за право реэкспорта, потому что там реальные деньги. Это понятно - покупают за 285 долларов, а продают за 470. В Румынии, для примера, цена в первом квартале этого года 470 долларов. После долгих споров они нам сказали, что за 250 долларов покупать не будем (а 250 долларов - это без права экспорта). Мы сказали им: ладно, Бог с вами, 250, но, с правом реэкспорта. Но, 250 с правом реэкспорта - это и есть 235 долларов по году. Они опять отказались. Что нам делать уже?".

Как передавал УНИАН, в ночь с 17 на 18 января премьеры Украины и России достигли договоренности о переходе в 2009 году на европейскую формулу ценообразования. При этом Россия предоставляет 20-процентную скидку на газ для Украины при условии льготного транзита по цене 2008 года.

Таким образом, в первом квартале текущего года цена на газ для Украины составит около 375 дол. за тысячу кубометров.

В 2008 году для расчетов за импортированное топливо НАК «Нафтогаз Украины» привлек государственные средства «Укрэксимбанка» и «Сбербанка» на общую сумму 17,9 млрд. грн. Кроме этого НАК была предоставлена рассрочка в уплату около 8 млрд. грн. обязательных налогов и собраний, в том числе налога на добавленную стоимость при импорте природного газа и получено 7,8 млрд. грн. прямых дотаций из госбюджета.

В 2009 году компания должна вернуть кредиты международных банков на сумму больше 1 млрд. долл.